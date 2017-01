Plus d'infos sur Manifestation Danse avec ton Clown | Cie Karamazones et Lucie Lataste à Toulouse

Nous y proposons sur trois semaines, un regard croisé entre l'expression clownesque et la danse, à travers l'agréable chemin de la découverte.

Des temps de paroles permettent de repérer à la fois, ce qui se passe en soi, les émotions apparues et comment jouer avec, les personnages surgis et leurs rapports aux partenaires, au public, ainsi que les registres du jeu de clown et les matières de l'expression dansée.

Rassurez vous ! au programme nous avons aussi de l'émotion (en vrac !), du rire (à la pelle !), de l'écoute (des wagons !) et de la joie de vivre ( à revendre !).

La route du clown étant pavée d'embûches et de bonnes intentions de tous poils, nous vous souhaitons la bienvenue en notre compagnie...

"Eh bien dansez maintenant !"

Infos réservation :

par mail karamazones (at) wanadoo.fr