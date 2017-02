Plus d'infos sur le concert Kreator, Sepultura et Soilwork à Ramonville saint Agne

GARMONBOZIA (2-1065607 & 3-1065608) présente ce concert

FRENCH METALLERS : PREPARE YOURSELVES TO RAISE THE FLAG OF HATE AGAIN !Les géants du Thrash allemand KREATOR envahiront l'Europe et viendront défendre leur tant attendu nouvel opus (« Phantom Antichrist » datant déjà de 2012).Mille Petrozza et ses acolytes seront fort bien accompagnés puisqu'ils embarqueront avec eux les légendaires thrashers SEPULTURA mais également les suédois de SOILWORK (death mélodique) et les belges ABORTED (death/grind).Du Thrash de légende, du Death, de la qualité ... bref, l'affiche parfaite pour débuter l'année 2017 avec panache. KREATOR (Allemagne)SEPULTURA (Bresil)SOILWORK (Suède)ABORTED (Belgique)PMR : 05 62 24 09 50