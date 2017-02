Plus d'infos sur le concert The Dillinger Escape Plan à Ramonville saint Agne

Métal Hardcore Mathcore Rock Avant Garde Il y a presque vingt ans, The Dillinger Escape Plan faisait irruption sur la scène hardcore avec un disque forgé dans l'urgence et le besoin absolu de briser l'implacable indolence désabusée des paysages urbains du New-Jersey. Groupe atypique, mu par ses propres nécessités et refusant de se plier à d'autres calendriers que les siens, The Dillinger Escape Plan, qui regarde sans baisser les yeux vers les horizons du jazz ou de la musique progressive, ne commet de disque que lorsque son propos requiert l'attention. Son retour avec un nouvel album, « Dissociation », à venir le 14 octobre chez Cooking Vinyl est donc un événement.PMR : 0562734477