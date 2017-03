Plus d'infos sur le concert Sugar Bones à Saint Orens de Gameville

SUGAR BONES Ce groupe toulousain, aux multiples influences musicales, fait naître une fusion des genres totalement unique.Il s'affranchit de toutes les barrières et façonne une pop/soul à son image : colorée, chaleureuse, bourrée d'énergie. Déjà riche de 2 EP, « Mr Hyde » et « Dig Down », Sugar Bones est en pleine ascension. Mais c'est sur scène que le groupe prend toute sa dimension et offre au public un concert détonnant, porté par une chanteuse charismatique à la voix « sweet and strong » qui se mêle à celle de son frère, plus soul. Accompagné ici d'une section cuivres, le groupe aime partir à la rencontre de son public pour faire découvrir ce mélange groove et explosif. Grâce au talent de ses musiciens et chanteurs, et grâce à son énergie sans limite, nul doute que ce jeune groupe n'est qu'au début d'une longue et brillante carrière. « Parmi les groupes les plus prometteurs de la scène toulousaine, on trouve Sugar Bones » VOIX DU MIDI « Cette expression libre donne un OVNI musical... »LA DEPECHE DU MIDI