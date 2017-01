Plus d'infos sur le concert Zen Garden - U2 Tribute à Saint Orens de Gameville

ZEN GARDEN - U2 Tribute Show Originaire de Milan, le groupe Zen Garden, mené parStefano “Zeno” Sala,est considéré comme le meilleur Tribute U2 actuel. Leur passion pour le groupe mythique et leur talent sont tels qu'assister à un de leurs concerts est une expérience proche de celle que procurerait un concert des « vrais » U2. Un répertoire constitué des meilleures chansons, le même son, le même look, les mêmes instruments, et une scénographie dans le plus pur style U2, tout y est !