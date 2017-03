Plus d'infos sur le concert Alain Chamfort à Toulouse

Le Casino Barrière de Toulouse (1-1052596 / 2-1052597 / 3-1052598) en accord avec GCP, LM Organisations et Tessland présente avec nostalgie

ALAIN CHAMFORT En concert à l'Olympia le vendredi 25 mars 2016 et en tournée De Bébé chanteur à Sinatra, Alain Chamfort a traversé les époques. C'est dans les années 70, grâce à Claude François qu'il rencontrera ses premiers succès. Par la suite, il croise le chemin de Serge Gainsbourg. Lequel lui écrira, entre autre « Manureva » (1 millions d'exemplaires vendus). Par la suite, Jacques Duvall sera l'auteur de nombreux tubes tels que « La fièvre dans le sang », « L'ennemi dans la glace » ou encore « Le grand retour ». Pierre-Dominique Burgaud croise la route d'Alain Chamfort en 2004 lors du clip « Les beaux yeux de Laure », qui se verra récompensé d'une Victoire de la musique du meilleur clip. Leur collaboration se poursuit en 2010 pour l'écriture d' « Une vie Saint Laurent ». D'autre part, Vanessa Paradis, Véronique Sanson et bien d'autres ont eu le plaisir d'accueillir Alain Chamfort en tant que compositeur, choriste ou pianiste sur leurs albums. 12 ans après « Le Plaisir », Alain Chamfort est revenu cette année avec un nouvel album studio. Cet album éponyme, aux sonorités pop et mélodieuses, est le premier issu de la nouvelle collaboration entre l'artiste & l'entité de développement du catalogue local de [Pias] France : Le Label La presse fut unanime : - Une réussite. Du Chamfort de grande classe, intemporel & badin. Les Inrockuptibles - Alain Chamfort, le sacre de l'élégance. Le chanteur a titré son nouvel album de son nom et signe quelques-unes de ses plus belles mélodies. Le Figaro - Alain Chamfort n'a pas perdu l'art du tube pop. Un splendide album. L'insubmersible Alain Chamfort. Le Parisien - L'incarnation parfaite du charme made in France. Onze perles d'inspiration anglo-saxonne constellent cet écrin pop moderne. Madame Figaro -une ambiance rétro-pop délicieuse, un album extrêmement mélodieux, de la variété classe et élégante. RTL Personnes à mobilité réduite : 05.61.33.37.77