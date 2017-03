Plus d'infos sur le concert Alex Beaupain à Toulouse

Des textes et des mélodies toujours aussi parlantes et émouvantes. Avec cette légèreté apparente, teintée d'humour voire d'ironie, qui est l'élégance du chagrin, Alex Beaupain sait faire chanter les larmes et les regrets mieux que personne. Il avance, riche de ses albums passés, sur un chemin qui semble tout tracé et qui pourtant, réserve bien des surprises et des escapades. Ce cinquième album solo, intitulé tout simplement Loin, en est le signe éclatant. On y retrouve cette mélodie de la mélancolie, chère à ces jeunes gens grandis trop vite. Mais les airs y sont souvent plus rythmés qu'à l'accoutumée, comme pour mieux souligner qu'il leur reste de beaux restes et qu'il n'y a pas meilleur remède aux bleus à l'âme et aux coups reçus que d'en faire des chansons. Des mélodies composées pour la plupart par ses amis et collaborateurs fidèles (Julien Clerc, Vincent Delerm, La Grande Sophie, Valentine Duteil, Victor Paimblanc, Alexandre Varlet) sur lesquelles il met des mots ciselés avec une fluidité et une simplicité, une élégance et une finesse qui, assurément, n'appartiennent qu'à lui. Des mots qui le racontent – et donc des mots qui nous racontent. C'est là sa force en effet, de nous donner le sentiment qu'il parle de nous alors qu'il parle de lui. Alex Beaupain : chant, piano |Valentine Duteil : violoncelle, clavier |Jean Thevenin : batterie Victor Paimblanc : guitare |Jean-Baptiste Julien : basse, clavier « Alex Beaupain demeure toujours aussi intense et vachard. Parce qu'il y a chez lui cet éclat du mot juste et aiguisé. Sa politesse du désespoir a décidemment des vertus consolatrices. » Libération