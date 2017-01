Plus d'infos sur le concert Awa Ly à Toulouse

Du jazz teinté de folk et une voix grave et chaude qui invite au voyage. Sur fond de grosse caisse qui gronde, comme un orage progressivement éclairé par des cordes folk, Awa Ly nous chante Let You Down et raconte avec une fureur contenue un amour sans réciprocité voué à s'éteindre. Passionnel, destructeur, déçu, romantique, universel : l'amour est le thème principal de Five and a Feather, premier album de l'artiste franco-sénégalaise composé de dix titres. Un disque écrit, composé et enregistré comme une fine dentelle constellée de détails qui ne se révèlent qu'à celui qui saura les débusquer. Five, comme toutes ces choses que l'on chiffre par cinq : les sens, les océans, les lignes d'une portée musicale, les doigts de la main... Et feather, la plume, élément magique qui les relie, celle dont Awa se sert pour écrire et composer. Si c'est sur le tapis velouté du jazz qu'elle a choisi de marcher, Awa a pourtant décidé de ne pas le laisser tel quel, préférant l'orner de motifs folk ou laisser des invités y broder leur passage. La kora de Ballaké Sissoko, la senza de Paco Sery, la contrebasse de Greg Cohen, le chant de Faada Freddy, la steel-guitar ou le erhu (violon chinois) sont autant d'éléments qui viennent enluminer les récits de cette conteuse chamanique que l'on se ne lasse pas d'écouter. Awa Ly: chant / David Remy: guitare / Clément Landais: contrebasse / Ismael Nobour : batterie» « À la grâce de sa voix, Awa Ly lève le voile sur de beaux horizons, et des contrées inédites... Tout un voyage ! » Rfi musique