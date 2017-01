Plus d'infos sur le concert Bazbaz à Toulouse

Festival "Détours de Chant" Licences 2-1059583 & 3-1059584

Je m'appelle Bazbaz, c'est mon vrai nom de famille! Les oreilles de mon enfance furent baignées de soul, de jazz et de musiques brésiliennes qu'écoutait mon père, mais aussi de cette soupe que crachait la radio toute la journée ! Un premier groupe de copains de lycée. Ensuite un premier album, puis en 2004, le succès du titre "sur le bout de la langue". D'innombrables concerts sur la planète et de nombreuses musiques de films. Une amitié avec Winston Mac Anuff et le rêve de travailler à Kingston devient réalité. Plus sur le site de Détours de Chant