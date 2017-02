Plus d'infos sur le concert Blick Bassy à Toulouse

Une voix aérienne et une guitare qui dessinent des mélodies immédiates et pénétrantes. Un soir glacial de l'hiver 2012, alors que le chauffage de sa maison a la mauvaise idée de tomber en panne, Blick Bassy pince les cordes de sa guitare pour conjurer le froid. Bientôt, des mélodies prennent forme sous ses doigts. Fluides et légères, les notes s'élèvent en volutes entêtantes, quittent bien vite l'ancrage terrien du blues pour prendre les atours d'une musique sans âge ni ancrage, comme en suspension dans l'air et le temps. Son troisième album prend soudainement vie. Après Léman (2009), qui célébrait l'union des musiques de son pays natal et des instruments de l'Afrique de l'Ouest, et Hongo Calling (2011), qui retraçait l'histoire nomade du hongo, ce rythme traditionnel bassa exporté par les esclaves jusqu'au Brésil, il poursuit avec ce nouvel album Akö le sillon d'un musicien dont le premier objet serait avant tout de se tracer un chemin de vie, et de repartir, encore et toujours, à la rencontre de soi. Pour ce faire, le musicien a pris le parti d'une nudité d'expression qui, sans en altérer la folle élégance, condense et renforce au contraire son propos. Enrobées par le violoncelle de Clément Petit et le trombone de Fidel Fourneyron, deux compagnons de route devenus essentiels dans ce qui était à l'origine un voyage en solitaire, les chansons se parent de textures et d'ambiances, qui en densifient les contours et en allongent les perspectives. Sans doute pour nous en offrir de nouvelles. Blick Bassy : chant et guitare |Clément Petit : violoncelle |Johan Blanc: trombone « Des balades intimistes aux mélodies somptueuses flottant entre le Cameroun et le Mississippi. » Télérama « Réinvention futée que celle du chanteur et du guitariste Blick Bassy, qui donne sa propre lecture du blues, un blues d'une sobriété élégante, scintillante de soul et de swing, chanté en bassa, sa langue natale du Cameroun » Le Monde