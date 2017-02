Plus d'infos sur le concert Cali à Toulouse

Festival "Détours de Chant" Licences 2-1059583 & 3-1059584

Le festival "Détours de Chant" fête ses 16 ans et Cali va s'y produire pour la première fois dans une formule intimiste. "Raconter une vie. Desosser des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d'autres chansons et encore plein d'autres, des nouvelles qui arrivent, offertes pour la première fois. Raconter, se raconter seul, Voilà l'histoire, en fait tout se résume au désir de vivre à jamais" Cali