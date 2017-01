Plus d'infos sur le concert Candide à Toulouse

Le concert Candide a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Toulouse 2017.

THEATRE DU CAPITOLE présente ce spectacle

CANDIDE du 20 AU 31 Décembre 2016James Lowe direction musicale Francesca Zambello mise en scène James Noone décors Jennifer Moeller costumes Mark McCullough lumières Eric Sean Fogel chorégraphie Andrew Stenson Candide David Garrison Voltaire / Pangloss Ashley Emerson Cunégonde Marietta Simpson La Duègne Christian Bowers Maximillian Kristen Choi Paquette Matthew Scollin Martin / Jacques Andrew Maughan Cacambo Cynthia Cook Vanderdendur / La Baronne Brad Raymond Le Grand Inquisiteur / Le Gouverneur Andrew Harper Un Toréador / Une Danseuse / Une Jolie Femme Giovanni Da Silva Un Toréador / Un Esclave Cole Francum Le Roi de Bavière / Un Officier français Amanda Compton Une Danseuse / Une Jolie Femme Katie Henly Une Danseuse / Une Jolie Femme Olivia Nicole Barbieri Une Danseuse / Une Jolie Femme Brian Wallin Le Baron / Le Roi de l'El Dorado Anthony Schneider Un Soldat / Un Agent Maren Weinberger La Femme du Pasteur / La Reine de l'El Dorado Corrie Stallings Caporal Artistes du Choeur du Capitole Le Pasteur hollandais, Un Marin, Don Issacar, Deux Danseurs de tango, Un Prêtre, Un Agent, Deux Moutons, La Fille du bar Orchestre national du Capitole À propos de l'oeuvre À mi-chemin entre Molière et Beaumarchais, Candide devait valoir à Voltaire son plus fulgurant succès de librairie. Ironique, drôle, caustique, ce petit pamphlet mettait le doigt sur les travers de la société, sur les hypocrisies morales et la bien-pensance comme sur les absurdités d'une société hiérarchisée selon les hasards de la naissance plutôt que sur les mérites réels de chacun. On ne s'étonnera pas que, deux siècles plus tard, Leonard Bernstein ait trouvé là des sujets toujours d'actualité. Précédant de peu son succès mondial West Side Story, où il revisitait l'histoire de Roméo et Juliette, Candide montrait quel compositeur prodigieux Bernstein était, lui que l'on connaissait alors davantage comme chef d'orchestre. Mieux : un grand homme de culture. Aussi à l'aise dans le répertoire classique que dans les « musicals » de Broadway, Francesca Zambello revisite pour nous cette oeuvre fantasque avec humour et énergie. Un véritable spectacle de fêtes ! PMR : 05 61 22 31 31