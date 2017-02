Plus d'infos sur le concert Daltin Trio à Toulouse

LE DALTIN TRIO offre une musique largement inspirée par le jazz. Mais derrière les atmosphères de cette musique de référence, on discernera le tourbillon d'une valse sur des airs populaires, et si l'on tend encore un peu l'oreille, une tarentelle vous mènera jusque sous les lampions d'un petit bal lointain, avec son petit air de musette. De la signature musicale de ces trois artistes sous la houlette de GREGORY DALTIN, vont affleurer des influences marquées par le Nu Jazz et les musiques du monde, avec une rythmique puissante et épaisse qui vient déposer au creux de l'oreille une mélodie effleurée et prégnante comme une ritournelle populaire dans un équilibre parfait. Mais avant de rechercher les origines qui ont colorées la musique de ces 3 artistes, le plus important est de suivre le chemin sur lequel elle nous conduit. Un chemin surprenant car au-delà du talent, c'est l'inventivité qui vient ici nourrir en priorité la simplicité jubilatoire d'un répertoire qui va forcément porter loin, très loin, la beauté, la virtuosité et l'évidence d'une musique parfois in-entendue jusqu'ici.