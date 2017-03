Plus d'infos sur le concert Delinquante à Toulouse

Un duo de filles pétillantes à la joie communicative ! N'en déplaise aux règles orthographiques d'usage, les Délinquante sont deux, certes, mais le duo s'accorde à ne plus faire qu'un ou qu'une, et s'exonère d'un pluriel péjoratif et désobligeant. Après le succès de leurs albums J'aime pas l'musette (2007), Comme une blonde (2013), co-réalisé avec Sanseverino, et près de 800 concerts, Délinquante a fêté ses 10 ans de scène en 2015 avec un spectacle medley Copines ! 10 ans déjà ! Elles reviennent en 2016 avec un album live et un nouveau spectacle Femme. Tour à tour effrontée, délicate, indulgente, cassante, sensible, forte, blessée, drôle, libre, contradictoire, sensuelle... Femme selon son humeur du moment. A travers leurs nouvelles chansons, les filles dévoilent clairement l'envie de nouvelles sonorités, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages. Mais que l'on ne s'y trompe pas ! C'est bien Délinquante sur scène : 2 femmes, 2 copines, 2 soeurs aussi complices que généreuses, aussi trash que raffinées, avec toujours cette même sincérité. L'accordéon au coeur du propos mais avec un esprit résolument plus rock, Céline et Claire continuent à rire et à jouer de tout, dans une ambiance finement déjantée avec comme leitmotiv, le goût de la vie. Ca vit, ça chante, ça crie, ça danse, ça rit, ça souffre, ça exulte, ça donne, et ça ne lâche rien ! Claire : chant, accordéon et percussions| Céline : chant, accordéon, ukulélé et clavier