Plus d'infos sur le concert Entre 2 Caisses à Toulouse

Voilà un projet fort intéressant : un quatuor d'hommes chantant des chansons de filles, cela peut être fragile ou maladroit. Effectivement, c'est pas commun. Quand ces 4 gars sont ceux d'Entre 2 Caisses, on est tout de suite moins surpris. Quand on sait que Dame Juliette a signé la mise en scène dudit spectacle, on a un peu plus que l'eau à la bouche. Quand enfin on apprend qu'on chantera aussi bien du Melissmell que du Chloée Lacan ou du Anne Sylvestre, on est conquis !