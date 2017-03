Plus d'infos sur le concert Ernani à Toulouse

THEATRE DU CAPITOLE présente ce spectacle

Daniel Oren direction musicale Brigitte Jaques-Wajeman mise en scène Emmanuel Peduzzi décors et costumes Jean Kalman lumières Alfred Kim Ernani Vitaliy Bilyy Don Carlo Michele Pertusi Don Ruy Gomez de Silva Tamara Wilson Elvira Paulina González Giovanna Jesús Álvarez Don Riccardo Victor Ryauzov Jago Orchestre national du Capitole Choeur du Capitole Alfonso Caiani direction À propos de l'oeuvre Toujours à la recherche des meilleures sources littéraires possibles, Verdi fut rapidement intéressé par Hernani, drame avec lequel Victor Hugo venait de faire la conquête du public parisien. Verdi voit tout ce qu'il peut tirer de cette « force qui va » pour développer son propre langage, toujours à la recherche de plus d'efficacité, de concision, de réalisme aussi. Ancien noble aragonais banni par le roi, Ernani vit désormais en proscrit dans les montagnes des Pyrénées. Son amour pour la belle Elvira, que convoitent également le vieux Silva et le roi Carlo lui-même, sera le prétexte d'une fresque politique où l'on sent tout l'héritage de 1789 cher aux artistes des années 1830. La liberté, durement conquise, est si vite reperdue... À la tête d'un quatuor de chanteurs d'exception, nous retrouverons Daniel Oren, chef d'orchestre dont nous avons déjà souvent pu admirer ici la passion qu'il met dans ses lectures de l'opéra italien (Le Trouvère, Un Bal masqué, Rigoletto). PMR : 05 61 22 31 31