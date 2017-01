Plus d'infos sur le concert L' enlevement au Serail à Toulouse

THEATRE DU CAPITOLE (L.1-1078578/ 2-1078603/3-1078604) présente ce spectacle

Tito Ceccherini direction musicale Tom Ryser mise en scène David Belugou décors Jean-Michel Angays, Stéphane Laverne costumes Jane Archibald Konstanze Hila Fahima Blonde Mauro Peter Belmonte Dmitry Ivanchey Pedrillo Franz Josef Selig Osmin Tom Ryser Le Pacha Sélim Orchestre national du Capitole Choeur du Capitole Alfonso Caiani Direction À propos de l'oeuvre Ouvrage charnière dans la carrière de Mozart, L'Enlèvement au sérail impose au public viennois un ton nouveau. Le compositeur salzbourgeois y renonce à l'habituel italien et crée l'un des tout premiers chefs-d'oeuvre lyriques de langue allemande. Le public ne s'y est pas trompé, qui applaudit à tout rompre et acclame le compositeur. Et ce qui crée alors l'événement, ce n'est pas tant l'histoire, drôle mais sans grande nouveauté pour l'époque, que la musique, prodigieuse dans sa façon de capter les atmosphères, de donner à sentir les moindres inflexions des âmes, même dans les moments de virtuosité vocale la plus débridée. « Trop de notes », aurait dit au sortir de la création de l'oeuvre son commanditaire, l'empereur d'Autriche Joseph II. Vraiment ? On souhaiterait plutôt que le plaisir dure encore plus longtemps ! Sous la baguette de Tito Ceccherini, une pléiade de stars du chant mozartien, menés par l'une des plus grandes Konstanze de sa génération : Jane Archibald. PMR : 05 61 22 31 31