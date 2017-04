Plus d'infos sur le concert Les Humanophones à Toulouse

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Les Humanophones Corpus Concert anatomique / vocal body Leïla Martial, voix Joris Le Dantec, voix Wab, human beat box, voix Simon Filippi, percussions corporelles, voix Rémi Leclerc, percussions corporelles, voix, direction artistique, conception, compositions « Pulsations du coeur et de l'esprit, les Humanophones est un retour à l'essence, au naturel avec un caractère universel sauvage et libérateur. » Corpus, un concert anatomique explosif mêlant les percussions corporelles et la voix dans tous ses états. Cinq vocalistes et percussionnistes corporels créent une musique entièrement produite par le corps. Une alchimie novatrice de musique pop, soul, jazz. L'énergie est funk et tribale. Claquement de langues, de bouches, de doigts, cuisses frottées, fessées, frappes de pied, frictions de mains... onomatopées futuristes, nappes vocales oniriques sur de solides grooveries, gestuelles incandescentes... A la manière d'un dessin animé, la musique des Humanophones est tant évocatrice d'images poétiques qu'humoristiques formant un univers savoureux cassant les barrières du genre. Par leur fougue, leur sensibilité et leur complicité, ces cinq hominidés vous embarquent pour une odyssée sonore et visuelle jubilatoire. Les Humanophones invitent les publics à apprécier les possibles du corps humain et à reconsidérer sa force et sa sensibilité. Une façon de s'interroger sur la distance que l'homme contemporain crée avec son propre corps. Ils explorent les typologies des rapports humains, faisant émerger des situations poétiques et rocambolesques et des personnages empreints d'un humour décalé.