Plus d'infos sur le concert Lili Cros Et Thierry Chazelle à Toulouse

Après sept ans de tournée en France et à l'étranger et après deux spectacles assortis de deux albums, Lili Cros et Thierry Chazelle font Peau neuve et viennent nous présenter leur dernière création ! Première partie du concert d'Yves Jamait en novembre dernier, les deux complices avaient suscité beaucoup d'enthousiasme. C'est pour cette raison que cette année la scène leur est toute dédiée ! Alors venez découvrir ou redécouvrir la voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili, se conjuguant à merveille avec l'humour percutant et la guitare de Thierry. Venez écouter leurs nouvelles chansons emplies de ce charme infini qui n'appartient qu'à eux. Venez-vous laisser porter par leur talent, leur générosité et leur présence scénique dont se dégage une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse ! « Espiègles et complices, Lili Cros et Thierry Chazelle forment sur scène un duo aussi virevoltant qu'attachant. Lili à la basse et Thierry à la guitare égrènent leur textes inspirés et doux-amers, sur des mélodies accrocheuses. » Télérama