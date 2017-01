Plus d'infos sur le concert Marin à Toulouse

C'est des chansons, c'est de la poésie. Ça fait pas perdre de poids. C'est un garçon. C'est trois musiciens. C'est authentiquement imaginaire. C'est des frissons, ça raye pas le plancher. Ça fait pas de mal aux mouches. Ça vaut bien une soirée au cinoche. C'est en VF... C'est drôle, aussi. C'est pas plus mal. C'est encore mieux chaque fois. Ça joint l'inutile à l'agréable. On est généralement bien assis. On est bien, aussi, ainsi.