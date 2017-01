Plus d'infos sur le concert Mell à Toulouse

Festival "Détours de Chant" Licences 2-1059583 & 3-1059584

Mell revient pour une tournée en solo. Ce nouvel album (nov. 2016) ménage un espace où ambiances haletantes et passages plus méditatifs dansent une gigue tantôt langoureuse, tantôt sur un rythme tendu. "Déprime et collation" marque par la diversité de ses tonalités: la chaleur et la délicatesse côtoient l'amertume et le doute, sans oublier l'ironie et l'insolence qui sont déjà la marque de fabrique de Mell. Se dévoile alors une mélancolie moins corrosive que celle qu'on lui connait. Les morceaux de musique instrumentale donnent de l'amplitude à l'univers des chansons, que ce soit dans la douceur ou dans l'urgence.On trouve alors dans le silence des mots une forme de recueillement sonore.