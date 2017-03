Plus d'infos sur le concert Noemi Waysfeld à Toulouse

En écoutant Amália Rodrigues et les grandes heures du fado, Noëmi Waysfeld a été surprise d'être émue et bouleversée de la même manière qu'en écoutant les chants d'Europe Centrale. Ce qui n'était alors qu'un ressenti s'est précisé à la lueur des textes du fado : le chant, aussi bien à Lisbonne que dans un shtetl*, remplit une mission vitale, nécessaire, salvatrice. Noëmi Waysfeld tenait là un fil rouge : interpréter les morceaux intemporels d'Amália Rodrigues, mais dans sa langue émotionnelle, le yiddish. Peu importe que l'on parle de « saudade » portugaise, de « nostalgia » russe ou polonaise, le point commun reste la puissance symbolique du chant, plus fort que tous les drames, et toujours empreint d'un espoir surhumain. Quitte à défriser les puristes, Noëmi trace sa route en-dehors des formats familiers, loin des balises réconfortantes et des cloisonnements forcés, avec sa seule conviction pour boussole. *Quartier juif en Europe de l'Est avant la seconde guerre mondiale