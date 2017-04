Plus d'infos sur le concert Nougaro Via Alsina à Toulouse

Son énergie et son charisme impressionnent autant que son interprétation vocale. « La première fois que j'ai entendu Claude Nougaro, j'ai été transporté par son univers, sa voix, ses mots, sa puissance... On ne s'explique pas pourquoi un artiste vous touche, vous donne de l'émotion, mais la sensation est tellement forte qu'on ne peut s'empêcher de la partager. » Voilà pourquoi Alsina a décidé de devenir chanteur et pourquoi aujourd'hui il rend hommage notre cher poète toulousain. De sa voix grave et puissante, l'auteur-compositeur-interprète porte et nous transmet sa passion. Le concert est suivi d'un débat sur le thème de la différence, afin de sensibiliser et favoriser le dialogue autour du handicap. ALSINA : chant et guitare |Serge BIANNE : basse | Iban LARREBOURE : batterie |Marc TAMBOURINDEGUY : piano |Patrick ARPAILLANGE: régisseur son et lumière Spectacle soutenu par l'Association Claude Nougaro