Plus d'infos sur le concert One Night Of Queen à Toulouse

Richard Walter Productions (L.2-136902-3-136903) présente ce spectacle.

La fin d'année 1991 représente un moment tragique pour presque tous les fans de rock. Freddie MERCURY, l'un des chanteurs rock les plus charismatiques de tous les temps, disparait. Et avec lui disparaît également le groupe QUEEN. THE SHOW MUST GO ON, ONE NIGHT OF QUEEN est le spectacle hommage rendu à QUEEN le plus authentique et le plus impressionnant qui n'ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Durant deux heures, ce fascinant spectacle présente plus de 20 mégatubes des "Rois du Rock" : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free. PMR : 0562734477