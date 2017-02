Plus d'infos sur le concert Oum à Toulouse

Une chanteuse exceptionnelle au regard étincelant, inspirée par le jazz et l'Orient. Oum c'est une syllabe que l'on dit en fermant les lèvres, une expiration, un prénom qui va bien à cette chanteuse marocaine inspirée et inspirante. Oum-el Ghaït Benessahraoui s'est très tôt essayée au jazz et à la soul. Ses deux premiers albums et ses prestations chaleureuses lui permettent de conquérir un public fidèle au Maroc puis en France, qui découvre avec étonnement cette chanteuse aux tenues bariolées réalisant une fusion inédite entre soul et chant oriental. Mais Oum a à coeur de mener plus loin l'expérience. Le fruit de cette exigence se nomme Zarabi, son dernier album, qui marque un tournant important dans sa carrière. Disque sans ombre, il irradie du bonheur que donne l'épanouissement artistique, une pleine confiance qui pénètre jusqu'à la langue darija, ce dialecte marocain plein de pudeurs et d'invention poétique dont Oum force les verrous afin de lui faire dire ce que, d'ordinaire, il préfère voiler : le désir et la passion au féminin. Inutile cependant de voir dans ce geste une volonté autre qu'affirmatrice : la chanteuse a voulu son album au féminin parce qu'elle est femme et qu'elle voulait rendre hommage aux tisseuses de M'hamid. Oum a conçu Zarabi comme une forme de maillage d'humeurs et d'impressions de voyage, avec la confiance entre les musiciens comme seul lien. « Un album fait sur mesure pour chacun de nous », dit-elle. La mesure juste, chose rare, et qui rend cet album si beau et passionnant. « Ce deuxième album enchanteur confirme l'originalité de son style et révèle Oum comme la songwriter marocaine la plus emballante du moment. (...) Le tout est moderne, sensible, véritablement grisant. » Télérama