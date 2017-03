Plus d'infos sur le concert Romain Herve, Piano à Toulouse

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Romain Hervé, piano Lauréat du Concours international de la Société des Arts de Genève, des fondations Polignac, Cziffra et Natexis-Banque Populaire, Premier Prix du Concours de Radio France Stephen Chatman (1950) Spring celebration John Ireland (1879-1962) Spring will not wait Frédéric Chopin (1810-1849) Frühling, transcription de Franz Liszt Robert Schumann (1810-1856) Frühlingsnacht, transcription de Franz Liszt Felix Mendelssohn (1809-1847) Frühlingslied, Romances sans paroles, 5ème Cahier, op. 62 Edvard Grieg (1843-1907) Danses du Printemps, Au Printemps, Dernier Printemps, Pièces lyriques Christian Sinding (1856-1941) Rustle of Spring Claude Debussy (1862-1918) Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, Préludes Darius Milhaud (1892-1974) Printemps, op. 25 n°1 Isaac Albeniz (1860-1909) Le Printemps, Les Saisons, op. 101bis Sergueï Prokofiev (1891-1953) La fée du printemps, Cendrillon Igor Stravinsky (1882-1971) Augures printaniers, Rondes printanières, extrait du Sacre du printemps, transcription de Sam Raphling (1910-1988) Anton Arenski (1861-1906) Rêverie de printemps, Vingt-quatre morceaux caractéristiques, op. 36, n°19 Piotr Ilitch Tchaïkovsky (1840-1893) Valse des fleurs, Casse noisette, transcription de Sergueï Taneïev (1856-1915) Johann Strauss II (1825-1899) Frühlingsstimmen, transcription d'Alfred Grünfeld (1852-1924)