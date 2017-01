Plus d'infos sur le concert Shuichi Okada Et Guillaume Sigier à Toulouse

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Shuichi Okada, violon Guillaume Sigier, piano Shuichi Okada est lauréat des concours internationaux Postacchini, Ginette Neveu, Mirecourt, Lipizer (Gorizia), Fritz Kreisler (Vienne), Markneukirchen. Guillaume Sigier est lauréat du Prix Ravel de Ciboure, du Concours Maria Canals de Barcelone, du World Piano Teachers Association et Révélation classique Adami. Eugène Ysaye (1858-1931) Sonate n°3 en ré mineur Ballade Caprice d'après l'étude en forme de valse de Camille Saint-Saëns, op. 52 Poème élégiaque, op. 12 Ernest Chausson (1855-1899) Poème, op. 25, pour violon et piano César Franck (1822-1890) Sonate pour violon et piano en la majeur