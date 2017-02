Plus d'infos sur le concert Teenage Fanclub à Toulouse

Teenage Fanclub est un des groupes culte de la scène pop/rock indépendante britannique. Ses influences sont à rechercher du côté des États-Unis (mélodies cristallines et chant rappelant Big Star, les Byrds et les Beach Boys) mais aussi à Glasgow même, les guitares souvent saturées rappelant à l’occasion The Jesus and Mary Chain, le grand groupe écossais des années 1980. Leur nouvel album Here, acclamé par la critique, est sorti en septembre dernier.