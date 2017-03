Plus d'infos sur le concert Terez Montcalm à Toulouse

« Cela faisait un moment que j'avais envie de faire un album de jazz en explorant le répertoire français » confie Térez Montcalm. Un pari audacieux mais pas étonnant pour celle qui n'a cessé de multiplier et de varier ses expériences artistiques, avant d'amorcer un virage jazz au milieu des années 2000. Avec ce nouvel opus, entièrement en français (le premier depuis le disque éponyme sorti en 2002) Térez Montcalm a choisi de rassembler quelques pépites telles que « La belle vie » de Sacha Distel, « L'amour c'est comme un jour » d'Aznavour ou encore «Que reste-t-il de nos amours » de Trénet, dont les mélodies ont fait le tour du monde grâce aux versions de grands jazzmen américains. Des reprises, donc, auxquelles s'ajoutent deux morceaux originaux et un texte de Claude Nougaro qu'elle a mis en musique. Les arrangements sont aussi subtils qu'inventifs et l'on tombe rapidement sous l'emprise de cette voix toujours aussi suave et puissante. « J'aime le jazz grand public. J'ai besoin que chacun puisse reprendre avec moi les chansons, toutes générations confondues » explique Térez Montcalm. Avec ce magnifique album, ses souhaits sont incontestablement exaucés... Térez Montcalm : guitare, voix | Camélia Ben Naceur : piano | Jean-Marie Ecay : guitare Christophe Wallemme : contrebasse | Pierre-Alain Tocanier : batterie « Admirablement sertie de jazz, cette voix entêtante, captivante, émerveille et nous fait danser de bonheur » Télérama