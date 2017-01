Plus d'infos sur le concert Thomas Fersen En Solo à Toulouse

Un artiste complet, original, aux mélodies pleines d'humour et de sensibilité. Après 9 albums studio et 25 ans de carrière dans la chanson, le succès de Thomas Fersen n'est plus à démontrer. Pour son nouvel album, Un coup de queue de vache, le conteur-chanteur, confirme son talent. Depuis quelques années, il évolue vers une forme plus théâtrale d'expression, influencé, d'une part, par son expérience avec L'Histoire du soldat, conte musical d'Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz, mis en scène par Roland Auzet dans lequel Thomas Fersen incarnait tous les rôles, puis par ses monologues en vers, que l'on a pu découvrir dans son spectacle en 2015. C'est donc naturellement que Thomas Fersen nous revient seul, accompagné de son piano, qu'il transformera en compagnon de scène le temps d'un concert. Avec l'écriture de ce nouveau disque, il nous surprend, encore, et nous embarque dans son univers toujours aussi chaleureux et poétique. « Avec sa voix tendre et gouailleuse, Thomas Fersen est un auteur dont l'univers imaginaire n'est pas sans évoquer le talent d'un poète tel Jacques Prévert. » Rfi