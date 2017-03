Plus d'infos sur le concert Tiger Lillies à Toulouse

Les Productions du Possible, Théâtre Sorano & Regarts présentent:

Les Productions du Possible et Le Théâtre Sorano présentent : THE TIGER LILLIES CONCERT The Tiger Lillies font l'objet d'un véritable culte à Londres depuis leur création en 1989. Leur univers inclassable oscille entre cabaret brechtien à l'humour très noir et fusion punk, entre le burlesque des années 1930 et le music-hall anglais... Ils seraient le chaînon manquant entre Tom Waits et les Monty Python ! Leur genre déjanté s'inspire de la chanson française d'après-guerre, de la musique gitane ou de l'opéra italien. La voix de haute-contre de Martyn Jacques s'aventure aussi bien dans les graves que dans les aigus, avec un timbre guttural lui permettant de créer une multiplicité de personnages. Ce trio évolue dans un monde singulier où le macabre rigolard jongle avec le sordide. Leurs chansons content des récits de bas-fonds où se croisent prostituées, losers magnifiques et monstres les plus étranges... Une rareté fascinante ! Avec Martyn Jacques (accordéon, piano, guitare & voix), Mick Pickering (voix, batterie, percussions), Adrian Stout (contrebasse, scie musicale, theremin & voix)