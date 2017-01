Plus d'infos sur le concert Tony Melvil à Toulouse

Il vient de loin Tony Melvil. Et pourtant, ça fait quelques temps qu'on en entend parler par ici. En bien, cela va de soi ! Du coup, nous avons pris plus que du plaisir à l'entendre chanter à l'occasion des Découvertes du festival Alors... Chante ! Il y a remporté, c'est mérité, le prix des professionnels. Tony Melvil, c'est un musicien (violoniste de formation). Il a d'ailleurs signé le magnifique « Les Beaux Jours » du dernier album de Clarika. C'est aussi un auteur et un interprète comme on les aime : ouvert, engagé et énergique. À découvrir en urgence !