Plus d'infos sur le concert Trio Chemirani à Toulouse

Un jeu de percussions iraniennes porté par un trio familial plein de complicité. Depuis près de 35 ans et un certain enregistrement soliste pour harmonia mundi, Djamchid Chemirani (né à Téhéran en 1942) a poursuivi son cheminement avec, à ses côtés, deux fils : Keyvan et Bijan. Chacun a fait sa culture, parcouru divers univers sonores, nourri son métier de musicien. Mais ils n'ont eu de cesse de revenir au grand oeuvre commun : élaborer une langue rythmique universelle. Dawar, leur dernier album, c'est le bout du chemin : jamais encore les Chemirani n'avaient atteint une telle limpidité du son issu de la fusion de leurs trois frappes ; c'est par la conscience jubilatoire de l'oeuvre engendrée ensemble, qu'ils rejoignent l'expérience spirituelle si présente dans la culture iranienne. Tout en puisant dans la poésie persane, les Chemirani composent et développent des formes modernes où l'accent est mis sur les polyrythmies et sur la multiplicité des sons. La parfaite concision du langage, la vertigineuse circulation du dialogue, la variation infinie du toucher conjuguées avec une complicité hors du commun, font de cette formation une réussite scénique et discographique complète. Djamchid Chemirani : zarb, voix | Keyvan Chemirani : zarb, daf, santour | Bijan Cheminari : zarb, daf, saz Leurs enchaînements fusionnels transcendent les frontières et parlent à tous. [...] Ce trio unique en son genre élabore une musique percussive étonnamment mélodieuse, qui ensorcelle et transporte. Télérama