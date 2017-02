Plus d'infos sur le concert Viktor Ryauzov à Toulouse

THEATRE DU CAPITOLE (L.1-1078578/ 2-1078603/3-1078604) présente ce spectacle

Né en Russie, Viktor Ryauzov possède l'une des voix de basse les plus intéressantes de sa génération. La profondeur de ses graves est déjà assez abyssale pour lui permettre d'interpréter sur les plus grandes scènes lyriques du monde les rôles de Pimène dans Boris Godounov de Moussorgski, Sarastro dans La Flûte enchantée de Mozart ou encore le Prince Grémine dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski. Pour ses débuts en France, il a choisi de nous montrer quelques pans de son immense palette vocale, avec des airs célèbres de Mozart à Rachmaninov en passant par Rossini et Verdi. Une invitation au voyage sur les ailes du chant.PMR : 05 61 22 31 31