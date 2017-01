Plus d'infos sur le concert Wallace à Toulouse

Wallace, c'est un sacré mélange ! R1 (prononcez Erwan) est le co-fondateur des Hurlements de Léo. Bertille Fraisse est une multi instrumentiste étonnante à la voix si singulière. Nicolas Grosso à la guitare comme prolongement de ses bras. À tous les 3, ils nous livrent une chanson engagée et intimiste. Rock et tendre. C'est inimitable, et à découvrir sur cette soirée unique.