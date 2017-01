Plus d'infos sur le concert Zinn Trio Invite... à Toulouse

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Zinn Trio invite... Women Power (création) Lina Lamont, chant, contrebasse Théo Moutou, batterie, voix Rémi Savignat, guitare, voix Invitées : Claire Suhubiette, voix Christelle Boizanté, voix Lou Ferrand-Suhubiette, voix Howard Zinn, historien des minorités opprimées a lutté pour l'égalité femmes/hommes, pour la reconnaissance des droits des homosexuels. Le Zinn Trio - composé d'hommes - souhaitait rendre hommage aux luttes féministes, aux revendications égalitaires en invitant trois artistes femmes dont il admire le travail. Elles porteront la voix des chansons de ce spectacle, en hommage à Billy Holiday, Rosa Parks, Rosa Luxembourg, Louise Michèle, Emma Goldman, Angela Davis, Weetamoo, Mary Field, Huda Sharawi et Christine Delphy. Pour parvenir à mettre sur le devant de la scène les acteurs oubliés de l'Histoire officielle, Howard Zinn a diffusé ses idées sous différentes formes. Il donnait des cours d'histoire, écrivait des pièces de théâtre, participait à de nombreux meetings, témoignait à des procès... Homme public, il mettra sa notoriété tardive au service des luttes de son temps, notamment le féminisme. Le Zinn Trio s'inspire de cette personnalité, en mettant ses paroles en musique et en composant des chansons originales, une évocation colorée et joyeuse de la vie de cet historien militant et souriant. Un jeu de mémoire entre transformation et création, le propos est politique autant que poétique. Un spectacle pour évoquer et participer au combat incessant que les femmes et les hommes doivent mener pour l'égalité. Dans le cadre du festival Détours de chant!