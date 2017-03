Plus d'infos sur le spectacle In Memory à Pibrac

LE THEATRE MUSICAL DE PIBRAC (Lic.1055663 / 1055664) présente ce spectacle

Mise en scène de Nadine Marquetavec la formation préprofessionnelle et la danse étude (EIS) du centre KdanceAprès le succès de « Roméo et Juliette », « le rêve », et « Musical for ever », la formation préprofessionnelle et la danse étude (EIS) du centre Kdance, présentent leur nouveau spectacle « In memory ».C'est un show spectaculaire célébrant la carrière de Michael Jackson, ses musiques et ses chorégraphies connues dans le monde entier.Tout cela est orchestré par Nadine Marquet avec ses 80 danseurs, dans une mise en scène originale.Im memory est un véritable hommage au répertoire du roi de la pop !! Personnes à mobilité réduite: 05.61.07.12.11