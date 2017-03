Plus d'infos sur le spectacle Dawson/ Forsythe/godani à Toulouse

Virtuosité, technicité et musicalité sont les qualités communes qui caractérisent le style de ces trois chorégraphes, le maître William Forsythe et ses deux héritiers. A Million Kisses to My Skin est un ballet qui nous dit la jubilation de danser. David Dawson invente son propre langage à partir du vocabulaire classique. Ses danseurs sautent, déboulent, s'envolent sans nous laisser un moment de répit, sur le Concerto pour clavier n°1 de Johann Sebastian Bach. The Vertiginous Thrill of Exactitude est considéré comme l'une des pièces les plus classiques et la moins subversive du champion de la déstructuration du mouvement. En adoptant le vocabulaire académique du ballet, Forsythe célèbre la maîtrise de la virtuosité technique, la vitesse des pirouettes ou encore la vélocité des pas sur l'allegro vivace de la Symphonie n°9 de Franz Schubert. Dans A.U.R.A., Jacopo Godani exploite l'énergie et tord le mouvement classique. Le champ de tension entre le magnétisme et le rythme de la composition électroacoustique de 48nord vient renforcer la réponse malléable du corps des danseurs. Attachez vos ceintures !