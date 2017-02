Plus d'infos sur le spectacle Oh Lit à Toulouse

C'est l'histoire d'un réveil qui vivait sous un lit... Ou plutôt non, c'est l'histoire d'une couverture qui roule, déboule et s'entortille toute la nuit autour d'un lit... Ou bien... Une armée de livres qui veut combattre l'insomnie et envahir la plaine des draps... Non, en fait, c'est l'histoire d'un lit qui nous livre tous ses secrets. Sous les pas de danse de la Cie Filao, le lit devient le berceau des émotions, de cabane en radeau magique !