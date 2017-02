Plus d'infos sur le spectacle Plateau Danse à Toulouse

Grande première au Grand Rond ! Vous le savez, nous aimons la danse... et la danse nous le rend bien, quand elle rentre entre nos murs. Nous avons donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de vous proposer un plateau danse, carrément ! Honoré·e·s que nous sommes donc d'accueillir les toutes nouvelles créations des compagnies Lili Catharsis et Sophie Carlin pour un co-plateau qui se répond à la perfection.