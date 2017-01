Plus d'infos sur le spectacle Animations dansantes à Villeneuve de Riviere

Thé Dansant animé par MUSETTE STORY dimanche 29 janvier au NEW DANCING à Villeneuve de Rivière 31

De 15h à 19 h - Salle chauffée et confort - Entrée 10 euros avec une consommation et friandise gratuits.

Tél pour réservation : 05 61 89 52 51

Tous les vendredis au NEW DANCING musette - rétro - années 60/70 - Fête pour tous - Le samedi années 80 et actuels à partir de 22H30 avec un thème et un DJ différents.

Informations FACEBOOK : lenewdancing31



