Plus d'infos sur l'exposition Visite Libre Du Musée Aeroscopia à Blagnac

Ouvert 7j/7 de 9h30 à 18h, jusqu'à 19h en période de vacances scolaires zone C Billet valable pour 1 entrée en visite libre.

Musée AeroscopiaBillet valable 1 an à compter de la date d'achat.Ouvert de 9h30 à 18h, jusqu'à 19h en période de vacances scolaires zone CGratuit pour les moins de 6 ansUn voyage au coeur de l'aéoronautique sur 7 000m2 d'exposition : des aéronefs emblématiques tels que l'Airbus A300B, le Concorde et le Super Guppy, des maquettes d'avions ainsi que des espaces thématiques ludiques et interactifs à 20 minutes du centre ville de Toulouse, capitale européenne de de l'aéronautique.Le musée dispose également d'un espace d'exposition en plein air de 6 000m2 où sont exposés l'Airbus A400M, la Caravelle et un second Concorde.