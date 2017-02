Plus d'infos sur l'exposition Bernard Pivot à Saint Orens de Gameville

Conférence/performance BERNARD PIVOT Au secours ! Les mots m'ont mangé « On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On s'empiffre de mots. Ecriture et lecture relèvent de l'alimentation. Mais la vérité est tout autre : ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. Voici le récit de la vie périlleuse, burlesque et navrante d'un homme mangé par les mots. » Bernard Pivot « ...un spectacle drôle, émouvant, léger, savant où (Bernard Pivot) prétend être mangé par les mots alors que c'est lui, alliage précieux d'Emile Littré et de Leopoldo Fregoli, qui les dévore à pleines dents et s'en empiffre. Quel régal ! » Jérôme Garcin De et avec Bernard Pivot Mise en scène et collaboration artistique : Jean-Paul Bazziconi Lumières : Thomas Chelot