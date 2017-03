Plus d'infos sur le spectacle Les Virtuoses à Bruguieres

LE BASCALA (Lic.1-1059396/95) présente ce spectacle Gratuit pour les moins de 2 an(s).

MUSIQUE, MAGIE, POÉSIE ET CLOWNERIE Créés par deux pianistes et comédiens du Conservatoire de Lille, Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la comédie burlesque et à la magie nouvelle. À travers l'épopée de personnages drôles et touchants, les deux frères jouent avec le piano, s'amusent de tous les répertoires, explorent l'imaginaire, apprivoisent l'invisible... Une joyeuse célébration menée tambour battant par deux musiciens explosifs ! Accès PMR : 05 61 82 64 37