Plus d'infos sur le spectacle Du Rififi Dans La Ruche à Cugnaux

Spectacle à partir de 4 ans.

Saga, reine des abeilles, rend visite au détective Arthur Darwin et à son assistante Madame Honey, car toutes les abeilles ont disparu. Ils se lancent ensemble dans une enquête à la recherche des suspects et des solutions...

Une création énergique, drôle, intrigante et poétique qui convoque les univers du polar et de la bande dessinée pour mieux expliquer l'organisation des abeilles et l'importance de ces insectes pollinisateurs pour notre éco-système.