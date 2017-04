Plus d'infos sur le spectacle Le Zoo Des Tout Petits à Cugnaux

Le zoo des tout petits", c'est la folle aventure de Sébastien qui cherche du travail et qui se retrouve du jour au lendemain gardien au zoo, lui qui n'a aucune expérience avec les animaux !

Il prend alors son courage à deux mains et part avec les spectateurs à la rencontre des pensionnaires du zoo. Là, les péripéties commencent : la tortue a mangé des balles, l'otarie est affamée, le crocodile a mal aux dents et le lion a le moral dans les chaussettes ! Un spectacle plein d'humour, rythmé par la magie, la chanson, la ventriloquie et la participation des enfants.