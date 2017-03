Plus d'infos sur le spectacle Les Bulles De Baboulène à Cugnaux

Spectacle à partir de 2 ans.

Baboulène est une clownette fantasque et maladroite qui est en quête de la bulle parfaite. Dans son petit laboratoire, sa bullomobile bariolée, elle brille à créer des baby bulles, des bulles bohèmes, parfois boudeuses ou biscornues, souvent blagueuses et baladeuses. Au son de son langage fait d'onomatopées et porté par une ambiance sonore entraînante, Baboulène embarque les enfants dans un voyage aussi loufoque que féérique.