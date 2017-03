Plus d'infos sur le spectacle Tap Factory à Pibrac

LE THEATRE MUSICAL DE PIBRAC (Lic.1055663 / 1055664) présente ce spectacle

A passionate combination of exceptional tap dancing, hip hop, acrobatics, street dance and incredible percussion all in one show.La troupe de TAP FACTORY séduit le public du monde entier.Un rendez-vous exclusif au TMP.Leur show mêlant habileté, énergie, acrobaties et humour est un savant et magique mélange de claquettes, danse urbaine, percussions et magnifiques performances. Personnes à mobilité réduite: 05.61.07.12.11