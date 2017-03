Plus d'infos sur le spectacle Le Petit Chaperon Rouge à Saint Orens de Gameville

Jeune public LE PETIT CHAPERON ROUGE création D'après Charles Perrault Par la Cie l'Esquisse Il était une fois... l'histoire du Petit Chaperon Rouge... Non! Il était plutôt une fois... l'histoire du Loup... Non! Il était encore une fois... l'histoire de Mère-Grand... Non!!! Il était en fait l'histoire de chacun d'entre nous. Au fil de sa vie, on cherche à comprendre propre sa nature, à affronter ses peurs, à explorer ses complexités intérieures. Et l'on cherche en dehors de soi à découvrir ce qui nous attire, nous fascine, nous questionne. C'est cette tension entre le monde intérieur et le monde extérieur qui nous fera nous dépasser, changer et... grandir. Il était une fois... un conte merveilleux et cruel, un conte qui raisonne, à tout âge, au plus profond de nous. Mise en scène : Nicolas Dandine Création lumières : Michaël Harel Création costumes : Sophie Plawczyk Distribution : Lucile Barbier, Marc Faget et Mirabelle Miro Durée : 50' à partir de 6 ans