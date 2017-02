Plus d'infos sur le spectacle Au bain Zoé à Toulouse

Spectacle à partir de 1 an.

La compagnie Fabulouse présente: Au bain Zoé ! De 6 mois à 7 ans, 30 minutes Un plouf magique, écrit et mis en scène par stéphanie MUOLLO Les aventures de Zoé continuent...dans son bain ! Coâââ ! Coâââ ! Voici Fifly la grenouille gobeuse de mouches ! Splash ! Des parapluies enchantés pour rester au sec ! La la la ! Un Grand show musical de salle de bains ! Hi hi hi ! Un peignoir magique qui savonne et qui chatouille ! ...Et bien d'autres glouglou encore ! Avec Zoé laissez-vous entrainer dans un tourbillon de mousse !

Infos réservation :

Infos et résas via le site web du théâtre ou par téléphone au 05.61.73.18.51